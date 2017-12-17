Parlamentares deverão apresentar prestação de contas do Executivo na segunda-feira

Mato Grosso do Sul
O evento será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa, com início previsto para as 9h
Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deverão apresentar, na próxima segunda-feira (18), durante audiência pública, a prestação de contas do Executivo referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2017.
De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da ALMS, o evento será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa, com início previsto para as 9h.
A audiência foi uma proposta da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária, composta pelos deputados Coronel David (PSC), que a preside, além de João Grandão (PT), Mara Caseiro (PSDB), Enelvo Farini (PSDB) e Maurício Picarelli (PSDB).
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Adoção responsável
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