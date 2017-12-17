Parlamentares deverão apresentar prestação de contas do Executivo na segunda-feira

Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deverão apresentar, na próxima segunda-feira (18), durante audiência pública, a prestação de contas do Executivo referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2017.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da ALMS, o evento será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa, com início previsto para as 9h.

A audiência foi uma proposta da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária, composta pelos deputados Coronel David (PSC), que a preside, além de João Grandão (PT), Mara Caseiro (PSDB), Enelvo Farini (PSDB) e Maurício Picarelli (PSDB).