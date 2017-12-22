Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:15

Buscar

Últimas notícias
X

Mato Grosso do Sul

Durante reunião, André Puccinelli se anuncia como candidato ao governo

Anúncio foi feito durante reunião da cúpula do PMDB realizada na manhã desta sexta-feira (22)

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/12/2017 às 15:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na manhã desta sexta-feira (22), o ex-governador e ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli, se anunciou como candidato ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2018.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", através da Vice-Prefeita de Aquidauana, Selma Suleiman (PMDB), que também participou da reunião realizada com a cúpula do partido, o assunto foi tratado como uma "surpresa" para todos os presentes, que finalmente foi revelada de uma forma que agradasse a todos os políticos que ali estavam e, também, parte da população do Estado, que esperava ansiosamente pelo retorno do político às frentes de administração.

A reunião também contou com a presença do ministro Carlos Marun, os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, além dos deputados estaduais Eduardo Rocha, Paulo Siuffi, Antonieta Amorim, Renato Câmara e Márcio Fernandes.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo