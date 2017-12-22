Durante reunião, André Puccinelli se anuncia como candidato ao governo

Na manhã desta sexta-feira (22), o ex-governador e ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli, se anunciou como candidato ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2018.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", através da Vice-Prefeita de Aquidauana, Selma Suleiman (PMDB), que também participou da reunião realizada com a cúpula do partido, o assunto foi tratado como uma "surpresa" para todos os presentes, que finalmente foi revelada de uma forma que agradasse a todos os políticos que ali estavam e, também, parte da população do Estado, que esperava ansiosamente pelo retorno do político às frentes de administração.

A reunião também contou com a presença do ministro Carlos Marun, os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, além dos deputados estaduais Eduardo Rocha, Paulo Siuffi, Antonieta Amorim, Renato Câmara e Márcio Fernandes.