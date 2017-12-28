Mauro do Atlântico assume Secretaria Municipal de Educação

O vereador Mauro Luiz Batista (PMDB), popularmente conhecido como Mauro do Atlântico, foi nomeado como titular da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana e, para tanto, se licencia do cargo político para, agora, exercer nova função. O ato foi publicado na edição do Diário Oficial de Aquidauana desta quinta-feira (28), por meio de decreto assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro (PSDB).

Informações dão conta de que o novo secretário já antecipou que pediu a permanência da professora Ivone Nemer na equipe que compõe a pasta. Depois de ter sido consultada por Mauro, a professora teria decidido continuar na Secretaria para auxiliá-lo na empreitada. Além dela, ele anunciou que não pretende mexer na equipe, pois acredita que todos vêm desenvolvendo bem as funções na pasta.

Pelo decreto, as funções oficiais de Mauro do Atlântico na Secretaria Municipal de Educação passam a vigorar a partir do dia 04 de janeiro de 2018.

Suplente

Com o licenciamento de Mauro do Atlântico, o sargento aposentado do Exercito Brasileiro Gilberto Barbosa da Cruz, conhecido como Sargento Cruz, assumirá uma cadeira de vereador na Câmara de Aquidauana.

Sargento Cruz é graduado em Geografia pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), disputou a eleição de vereador pelo PMDB em 2016 e obteve 341 votos. Não conseguiu se eleger, porém, conquistou a primeira suplência do partido dentro da coligação "Unidos por Aquidauana", composta pelos partidos PMDB, PT e PC do B. Atualmente, ele comanda o Departamento Municipal de Trânsito.

*Com informações do Expresso MS