Azambuja cumpriu 9 de 23 promessas em 3 anos de mandato

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), eleito em 2014, cumpriu somente 9 de 23 de suas promessas em 3 anos de mandato, conforme levantamento realizado pelo portal de notícia G1, da Rede Globo de Comunicações.

Em termos percentuais, as promessas envolvendo saúde lideram o ranking estadual de promessas não cumpridas.

Confira, abaixo, alguns dados do levantamento daquilo que ainda não foi cumprido, que considera promessas feita durante a campanha, em discursos, entrevistas e planos de governo, além de promessas entre a eleição e a posse, feitas em dircursos:

Administração

Implementação do projeto 'De casa em casa' e instalação de Ouvidorias da Comunidade - Ampliar a participação e o controle social nas ações do governo, implementando o projeto 'De casa em casa' para ouvir a necessidade da população. Serão instaladas nos municípios as ouvidorias da comunidade, além da criação de um portal (www.governopertodevoce.com.br). Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Educação e Cultura

Fazer concurso para professores - Realizar concurso e contratar profissionais para o quadro permanente das escolas. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Destinar 1,5% do orçamento para a Cultura - Definir percentual mínimo de 1,5% do orçamento para a cultura. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Habitação

Acabar com o déficit habitacional - Eliminar o déficit habitacional no estado. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Infraestrutura

Implantar portos de embarque de bovinos - Implantar portos de embarque de bovinos no Paiaguás e no Nabileque. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Saúde

Construir o Hospital Regional de Corumbá - A proposta é Construir o Hospital Regional de Corumbá, colocar o atendimento da UTI Neonatal e também os outros leitos de UTI. Fazer em Corumbá a Central de Diagnósticos para tomografia, ressonância, ultrassom, e fazer com que essa regionalização atenda cada região. Promessa feita em entrevista ao MSTV 1ª Edição, em setembro de 2014.

Concluir o Hospital do Trauma - Nós precisamos concluir o Hospital do Trauma. É uma obra que começou há 21 anos e até hoje não foi concluída, está se deteriorando. É dinheiro público que está indo pelo ralo e fazendo falta porque aumentou muito o problema de traumas, de acidentados, daqueles que necessitam das cirurgias. Então, [vamos] investir realmente na educação do trânsito e concluir o Hospital do Trauma, desafogando a Santa Casa e criando alas específicas para atendimento a essas pessoas que precisam de atendimento, que sofrem acidentes, que vêm do interior e que precisam ser atendidas', disse o então candidato durante a campanha. Promessa feita em entrevista ao MSTV 1ª Edição, em setembro de 2014.

Criar programa 'Saúde Dentro de Casa' - Criar o programa 'Saúde dentro de casa' com o objetivo de levar atendimento médico para a casa das pessoas. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Abrir concurso público para médicos - Abrir concurso público para médicos no estado. Promessa feita no jogo eleitoral do 2º turno do G1.

Criar e implantar o Pronto Atendimento ao Idoso - Criar e implantar o Pronto Atendimento ao Idoso. O programa de governo não fornece mais detalhes do projeto. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segurança Pública

Aumentar o efetivo policial nas fronteiras - Aumentar o efetivo policial e investir no serviço de inteligência para combater o contrabando nas fronteiras. Promessa feita no jogo eleitoral do 2º turno do G1.

Implantar um Corpo de Bombeiros especializado em combate a incêndios florestais - Implantar e estruturar o Corpo de Bombeiros especializado em combate a incêndio de florestas nas regiões de expansões da silvicultura. Promessa consta no programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para conferir outros detalhes, como as promessas cumpridas em parte e as cumpridas totalmente, clique aqui.

*Com informações do G1