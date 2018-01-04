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Política Nacional

Eleições e Copa do Mundo devem afetar votações no Congresso

Propostas consideradas mais polêmicas devem ser deixadas de lado para não atrapalhar o resultado das urnas

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/01/2018 às 09:50

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As articulações para as eleições e a Copa do Mundo na Rússia devem afetar este ano o andamento das votações no Congresso Nacional, principalmente das propostas consideradas mais polêmicas que, para não atrapalhar o resultado das urnas, devem ser deixadas de lado.

Até agora, além de provocar uma reestruturação de quase todos os partidos políticos, o pleito de outubro tem motivado mudanças em várias bancadas e aproximado parlamentares que buscam reeleição de suas bases eleitorais.

Considerada fundamental pelo governo para o equilíbrio das contas públicas, na retomada dos trabalhos legislativos, a reforma da Previdência deve dominar a pauta primeiramente na Câmara e, se aprovada lá, no Senado.

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