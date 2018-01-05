Licenciado, vereador Mauro do Atlântico assume Educação em Aquidauana

Dança das cadeiras
Posse foi realizada nesta manhã
Na manhã de ontem, o vereador licenciado Mauro Luiz Batista, conhecido como Mauro do Atlântico, iniciou sua jornada como o novo administrador da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, compondo a equipe gestora do prefeito Odilon Ribeiro. Hoje, foi oficialmente empossado.
Diante dos projetos de investimentos e melhorias que o prefeito Odilon Ribeiro tem programado e trabalhado para colocar em prática,chegada de Mauro representa reforço na busca por mais captação de recursos de programas e projetos federais e estaduais, bem como viabilização de emendas para serem aplicadas na educação.
Na Câmara Municipal, a vaga aberta com o licenciamento de Mauro do Atlântico, que está em seu segundo mandato de vereador, será ocupada pelo suplente Gilberto Cruz (MDB).
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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