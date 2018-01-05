Licenciado, vereador Mauro do Atlântico assume Educação em Aquidauana

Na manhã de ontem, o vereador licenciado Mauro Luiz Batista, conhecido como Mauro do Atlântico, iniciou sua jornada como o novo administrador da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, compondo a equipe gestora do prefeito Odilon Ribeiro. Hoje, foi oficialmente empossado.

Diante dos projetos de investimentos e melhorias que o prefeito Odilon Ribeiro tem programado e trabalhado para colocar em prática,chegada de Mauro representa reforço na busca por mais captação de recursos de programas e projetos federais e estaduais, bem como viabilização de emendas para serem aplicadas na educação.

Na Câmara Municipal, a vaga aberta com o licenciamento de Mauro do Atlântico, que está em seu segundo mandato de vereador, será ocupada pelo suplente Gilberto Cruz (MDB).