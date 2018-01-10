Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:17

Buscar

Últimas notícias
X

SEM FIM

Justiça aceita mais três denúncias, e Cabral se torna réu pela vigésima vez na Lava-Jato

Ex-governador do Rio é acusado de corupção passiva pelo Ministério Público Federal

Jota Menon

Publicado em 10/01/2018 às 17:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

RIO — O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) virou réu em mais três processos derivados da Operação Calicute, versão da Lava-Jato no estado, nesta quarta-feira. As denúncias haviam sido oferecidas pelo Ministério Público Federal (MPF) em dezembro e foram aceitas pela juíza Caroline Vieira Figueiredo, substituta da 7ª Vara Federal Criminal.

Também se tornaram réus os ex-secretários Hudson Braga (Obras), Régis Fichtner (Casa Civil), Wilson Carlos (Governo), os operadores Luiz Carlos Bezerra e Wagner Jordão, o empresário Georges Sadala e os dirigentes da empreiteira Oriente Alex Sardinha e Geraldo André de Miranda Santos.

No caso que envolve a Oriente, Cabral e Braga são acusados pelo MPF de terem solicitado propina entre 2010 e 2014 em troca de vantagens em obras. Com a quebra do sigilo dos e-emails de Jordão, apontado como operador do então secretário de Obras, os procuradores encontraram uma mensagem enviada por Sardinha com referência a pagamentos de "O2" (a propina era chamada de "taxa de oxigênio") e com o assunto "cálculos", fazendo relação com consórcios integrados pela Oriente.

Além disso, o MPF encontrou com Sardinha planilhas com valores das obras. A Construtora Oriente foi responsável por obras emergenciais em Araruama, Saquarema e Maricá e aplicação de asfalto da Baixada Litorânea. Segundo o MPF, obras nas quais teriam sido pagas propinas.

As outras duas ações são referentes à Operação C'est Fini, que envolveu o ex-secretário Régis Fichtner e o empresário Georges Sadala. De acordo com as investigações, Sadala realizou ao menos sete vezes pagamentos de propina em espécie ao esquema comandado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Os repasses realizados entre 2009 a 2015 somaram R$ 1,33 milhão, sustenta a denúncia. Já Fichtner é acusado pelo MPF de aceitar propina para “especial atenção para os interesses privados de empresários do setor da saúde, prestação de serviços de alimentação e limpeza, transporte público e construção civil”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo