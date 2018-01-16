Rose Modesto elogia qualidade das obras da administração estadual

A governadora em exercício Rose Modesto (PSDB), que ocupa o comando do Governo do Estado desde o dia 8 de janeiro, devido ao pedido de férias feito pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), está fazendo o acompanhamento das obras em execução em Mato Grosso do Sul e cumprindo demais agendas administrativas e políticas.

Na semana passada, na companhia do Secretário Estadual de Infraestrutura, engenheiro Marcelo Miglioli, Rose visitou o município de Corumbá e fez elogio às obras da cidade, além de enaltecer as melhorias na infraestrutura de todos os demais 78 municípios do Estado. "Em Corumbá e nos demais 78 municípios do Estado, a realização de obras de qualidade é uma das marcas da gestão Reinaldo Azambuja", disse.

A verdade contida na fala da governadora em exercício foi confirmada pelo próprio secretário que a acompanhava, que explicou que "por orientação do governador Reinaldo Azambuja nenhuma obra é executada sem antes elaborarmos o projeto executivo que oferece toda a especificação técnica necessária para a obra ser bem construída e no preço certo".

Rose Modesto segue exercendo a administração estadual e participando de seus compromissos como representante de Mato Grosso do Sul até o dia 26 de janeiro, quando o governador eleito retorna de seu período de afastamento das atividades políticas.