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Corumbá

Prefeito desiste de nomear irmão como secretário no município

Agora, Marcelo Iunes diz preferir que irmão não fique “preso” a uma secretaria

Renan Nucci

Publicado em 21/01/2018 às 14:00

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A nomeação do irmão do prefeito de Corumbá no cargo de secretário de Governo teve vida curta: oito dias. Na data de 11 de janeiro, o prefeito Marcelo Iunes (PTB), que está há dois meses e meio no cargo, publicou a nomeação do irmão Eduardo Aguilar Iunes, que é servidor concursado, no Diário Oficial de Corumbá. Ontem (dia 19), foi divulgada uma nova portaria, tornando a nomeação sem efeito.

Em entrevista ao Diário Corumbaense, o prefeito afirmou que não se trata de nepotismo e que o irmão é seu assessor direto, portanto, agora, prefere que ele não fique “preso” à uma secretaria.

“Eduardo é servidor de carreira, é de minha confiança e além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que nomeação de familiares para cargos de confiança não pode ser considerada nepotismo”, afirma.

Eduardo é contador e funcionário de carreira do município desde 25 de julho de 2012. Como analista de controle interno, o irmão do prefeito recebia R$ 7.853, já a remuneração para o cargo de secretário não foi informada pela prefeitura. Com a decisão, Cássio Augusto da Costa Marques volta a responder pela Secretaria Municipal de Governo.

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