Prefeito desiste de nomear irmão como secretário no município

Corumbá
Agora, Marcelo Iunes diz preferir que irmão não fique “preso” a uma secretaria
A nomeação do irmão do prefeito de Corumbá no cargo de secretário de Governo teve vida curta: oito dias. Na data de 11 de janeiro, o prefeito Marcelo Iunes (PTB), que está há dois meses e meio no cargo, publicou a nomeação do irmão Eduardo Aguilar Iunes, que é servidor concursado, no Diário Oficial de Corumbá. Ontem (dia 19), foi divulgada uma nova portaria, tornando a nomeação sem efeito.
Em entrevista ao Diário Corumbaense, o prefeito afirmou que não se trata de nepotismo e que o irmão é seu assessor direto, portanto, agora, prefere que ele não fique “preso” à uma secretaria.
“Eduardo é servidor de carreira, é de minha confiança e além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que nomeação de familiares para cargos de confiança não pode ser considerada nepotismo”, afirma.
Eduardo é contador e funcionário de carreira do município desde 25 de julho de 2012. Como analista de controle interno, o irmão do prefeito recebia R$ 7.853, já a remuneração para o cargo de secretário não foi informada pela prefeitura. Com a decisão, Cássio Augusto da Costa Marques volta a responder pela Secretaria Municipal de Governo.
Futuro promissor
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Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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