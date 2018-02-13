Ex-governador Wilson Barbosa Martins morre aos 100 anos

Morreu na manhã desta terça-feira (13) aos 100 anos, o ex-governador Wilson Barbosa Martins. A informação foi confirmada pela família.

Não há detalhes sobre a morte nem informações sobre o velório.

Antes de ser governador, Barbosa trabalhou como secretário-geral da prefeitura de Campo Grande e, em 1945, fundou a UDN (União Democrática Nacional) em Mato Grosso. Nessa legenda, foi eleito suplente do senador João Vilas Boas em 1954, mas não chegou a exercer o mandato, até que se elegeu prefeito de Campo Grande em 1958.

Em 1966, Wilson assumiu mandado de deputado federal, participando de importantes investigações como a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do ex-território do Acre, a CPI da Indústria da Borracha, a do Sistema Bancário e a sobre vendas a crédito. Isso até a ditatura militar, quando teve o mandato parlamentar cassado e os direitos políticos suspensos por dez anos pelo Ato Institucional nº 5, em 1965.

Finalmente, em 1979, filiou-se ao PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), sendo eleito governador do recém-criado Mato Grosso do Sul três anos depois. Ainda de acordo com o CPDOC, em 1987, foi escolhido através do voto para ocupar a primeira vaga de senador do Estado, deixando Ramez Tebet em seu lugar no Governo.

Como parlamentar votou a favor do mandado de segurança coletivo, da proteção ao emprego contra a demissão sem justa causa, do turno ininterrupto de seis horas, do aviso prévio proporcional, da unicidade sindical, da soberania popular, do voto aos 16 anos, da nacionalização do subsolo, entre outros projetos importantes para o país.

Foi ele também o responsável por aprovar a abertura de processo de impeachment contra o então presidente Fernando Collor de Melo e, anos depois, em outubro de 1994 foi novamente eleito governador do Mato Grosso do Sul. Na época, assumiu um estado cheio de dívidas e com salários atrasados, tendo que renegociar os débitos para colocar o governo nos trilhos.