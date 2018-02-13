Iunes destaca "espírito democrata" de ex-governador Wilson Barbosa Martins

O prefeito Marcelo Iunes lamentou, com profundo pesar, o falecimento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins, 100 anos, ocorrido na manhã desta terça-feira, 13 de fevereiro, em Campo Grande. Doutor Wilson, como o ex-governador era conhecido, enfrentava problemas de saúde há alguns anos e realizava tratamentos em casa, onde morreu em decorrência de complicações cardíacas.

Iunes destacou o “grande espírito democrata” de Wilson Barbosa Martins ao lembrar que o ex-governador foi um “defensor implacável” da eleição direta para presidente da República e demais cargos eletivos no País. O prefeito ressaltou que ao exercer o governo de Mato Grosso do Sul, por duas oportunidades, Doutor Wilson teve “contribuição decisiva” na construção e desenvolvimento do Estado.

Em 1982 Dr. Wilson se tornou o primeiro governador eleito pelo voto direto na história de Mato Grosso do Sul. Governou o Estado de 1983 a 1986. Para o chefe do Executivo corumbaense, um importante legado deste período foi a pavimentação de rodovias federais como a BR-262 entre Corumbá e Três Lagoas. Em 1994 foi novamente eleito governador do Mato Grosso do Sul e administrou o Estado entre 1995 e 1998.