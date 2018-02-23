Agenda de ministro Carlos Marun inclui visita em Aquidauana

Visita
Equipe do Jornal “O Pantaneiro” acompanhará a passagem do Ministro por nossa cidade.
Carlos Marun, Ministro da Secretaria de Governo, órgão responsável pelas negociações políticas entre o Palácio do Planalto e o Congresso, chega ao Mato Grosso do Sul e estará à disposição da imprensa hoje às 9h no diretório do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), localizado na Avenida Mato Grosso ao lado do Centro de Convenções Albano Franco em Campo-Grande.
Segundo infomações da assessoria, a agenda do ministro Carlos Marun terá a presença de superintendentes regionais do governo federal no Estado e será realizada às 16h, no plenário da Câmara de Vereadores de Aquidauana.
*Matéria editada para acréscimo de informações
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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