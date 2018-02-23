Agenda de ministro Carlos Marun inclui visita em Aquidauana

Carlos Marun, Ministro da Secretaria de Governo, órgão responsável pelas negociações políticas entre o Palácio do Planalto e o Congresso, chega ao Mato Grosso do Sul e estará à disposição da imprensa hoje às 9h no diretório do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), localizado na Avenida Mato Grosso ao lado do Centro de Convenções Albano Franco em Campo-Grande.

Segundo infomações da assessoria, a agenda do ministro Carlos Marun terá a presença de superintendentes regionais do governo federal no Estado e será realizada às 16h, no plenário da Câmara de Vereadores de Aquidauana.

*Matéria editada para acréscimo de informações