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Políticas Sociais

Reinaldo Azambuja anuncia reajuste do Vale Renda em 2018

Benefício social passará de R$170,00 para R$180,00

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/02/2018 às 11:57

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O governador Reinaldo Azambuja anunciou neste sábado (24) que o Vale Renda vai ter reajuste de 6%. O benefício social repassado pelo Governo de Mato Grosso do Sul para famílias em vulnerabilidade social passará de R$ 170 para R$ 180. A mensalidade maior será creditada a partir de abril de 2018.

“Enquanto muitos estados brasileiros acabaram com os programas sociais nós continuamos com o Vale Renda no atendimento às famílias. E mais: nós aperfeiçoamos nosso programa para dar qualificação profissional e oportunidades às pessoas. Agora estamos reajustando a mensalidade para todas as 44 mil famílias beneficiadas”, afirmou durante a ação socioeducativa realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o programa Vale Renda focou nos últimos três anos a geração de renda dos beneficiários. As capacitações e cursos oferecidos por meio de parcerias resultaram em nove mil famílias que deixaram de ser vulneráveis em todo o MS, abrindo vagas para outras em situação de risco social.

“Não se trata de apenas uma transferência de renda. O Governo teve uma visão diferente para fortalecer o empreendedorismo das famílias”, explicou a vice-governadora Rose Modesto. Mais que ajuda financeira, o programa fomenta a educação, a saúde e a geração de renda de seus beneficiários – os técnicos acompanham de perto se as crianças estão frequentando a escola, garantem ações preventivas de saúde e ainda espaços para comercialização dos produtos artesanais (além da ação socioeducativa, o programa abre espaço dos seus beneficiários em feiras e exposições locais).

Ação socioeducativa

Mais de oito mil famílias participaram neste sábado da primeira ação socioeducativa de 2018 do programa Vale Renda em Campo Grande voltada, exclusivamente, para famílias beneficiárias que vivem nas regiões do Anhanduízinho, Bandeira e Lagoa. Foram ofertados serviços gratuitos de informação, cultura e lazer. Também houve espaço para comercialização de produtos artesanais produzidos pelas próprias famílias beneficiárias.

Participaram ainda da ação a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja; os secretários de Estados Elisa Cleia Nobre (Sedhast), Eduardo Riedel (Segov), Carlos Alberto de Assis (SAD) e Marcelo Miglioli (Seinfra); e deputados estaduais e vereadores por Campo Grande, além de outras autoridades.

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