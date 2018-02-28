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Política

Instituto Mirim Ambiental de Bonito poderá ser declarado de Utilidade Pública

Renan Nucci

Publicado em 28/02/2018 às 17:55

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Proposta apresentada pelo deputado José Carlos Barbosa (PSB), na sessão plenária desta quarta-feira (28/2), declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Mirim Ambiental, com sede no município de Bonito.

A entidade foi fundada em 30 de março de 2015 e desenvolve um trabalho voltado a assegurar a proteção de atendimento a crianças e adolescentes, proporcionando acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, ao transporte, à habitação e à cultura.

“O Instituto há quase quatro anos em atuação realiza um trabalho com aproximadamente 120 crianças e adolescentes da rede pública, de ambos os sexos, na faixa etária de oito a 15 anos, com o objetivo de mudança comportamental, multiplicador da questão ambiental e encaminhamento profissional”, justificou Barbosinha.

Agora o projeto de lei segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa de Leis, para depois ser apreciada em plenário pelos parlamentares.

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