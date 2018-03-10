Herculano prestigia noite de comemoração na Casa da Solidariedade

Localizada no bairro Itamaracá há10 anos, a Casa da Solidariedade atende mais de 150 mulheres da região, e na noite de ontem, o Deputado Estadual Herculano Borges, participou do evento que faz parte da programação anual da Associação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

O jantar que foi preparado especialmente para elas, contou com a presença de mais de 100 convidadas. O Deputado Herculano é parceiro do projeto desde 2008, onde começou entregando cestas básicas para estas famílias. “Somos parceiros deste projeto tão importante para Campo Grande. Contem comigo.” Herculano Borges.