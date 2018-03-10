Herculano prestigia noite de comemoração na Casa da Solidariedade

Herculano Borges
Localizada no bairro Itamaracá há10 anos, a Casa da Solidariedade atende mais de 150 mulheres da região, e na noite de ontem, o Deputado Estadual Herculano Borges, participou do evento que faz parte da programação anual da Associação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
O jantar que foi preparado especialmente para elas, contou com a presença de mais de 100 convidadas. O Deputado Herculano é parceiro do projeto desde 2008, onde começou entregando cestas básicas para estas famílias. “Somos parceiros deste projeto tão importante para Campo Grande. Contem comigo.” Herculano Borges.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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