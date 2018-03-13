Herculano participa de evento esportivo em Bodoquena

Herculano Borges
Aconteceu neste final de semana a 7° Copa Lagartixa de Futebol, na cidade de Bodoquena. O evento esportivo que já é tradicional na cidade, contou com o apoio de vários segmentos da sociedade. O Deputado Herculano que é um incentivador do esporte compareceu ao evento.
“Estou sempre pela região e percebo que este tipo de evento esportivo é muito importante para Bodoquena. Além de trazer entretenimento, promove a prática esportiva e conta com a participação de toda a população local. Parabéns a todos os envolvidos” Herculano Borges.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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