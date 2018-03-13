Herculano participa de evento esportivo em Bodoquena

Aconteceu neste final de semana a 7° Copa Lagartixa de Futebol, na cidade de Bodoquena. O evento esportivo que já é tradicional na cidade, contou com o apoio de vários segmentos da sociedade. O Deputado Herculano que é um incentivador do esporte compareceu ao evento.

“Estou sempre pela região e percebo que este tipo de evento esportivo é muito importante para Bodoquena. Além de trazer entretenimento, promove a prática esportiva e conta com a participação de toda a população local. Parabéns a todos os envolvidos” Herculano Borges.