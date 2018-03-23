Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:24

Buscar

Últimas notícias
X

Política

‘Temos a vaga ao Senado para o PSDB’, diz André sobre aliança com tucanos

Ex-governador está em Dourados e disse que conversa com Geraldo Resende e Marçal Filho; “estão descontes lá”, afirmou

Renan Nucci

Publicado em 23/03/2018 às 17:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ex-governador André Puccinelli disse hoje que sua chapa nas eleições deste ano tem uma vaga ao Senado destinada ao PSDB. A afirmação foi feita ao ser questionado sobre eventual aliança entre os dois partidos. André está em Dourados, a 233 km de Campo Grande, onde participa na noite desta sexta de encontro regional do partido.

“Temos a vaga de Senado aberta ao PSDB. O MDB será cabeça de chapa. As outras posições serão discutidas, não comigo, mas com o partido”, afirmou o ex-governador.

O senador Waldemir Moka, que acompanha o ex-governador na visita a Dourados, disse que “não existe a menor possibilidade” de André não ser candidato ao governo, ao ser perguntado se poderia ser o plano B da legenda, caso o presidente estadual do MDB não entre na disputa.

Filiações – André Puccinelli disse que além de abonar a ficha de filiação do deputado estadual George Takimoto – que deixa o PDT e hoje à noite assina com o MDB – também conversa com outras lideranças douradenses sobre eventual ingresso no partido.

“O Geraldo [Resende, deputado federal filiado ao PSDB] veio conversar conosco, não especificamente comigo, mas conversou com o senador Moka e se disse insatisfeito do lado de lá. Já conversei com o Murilo [Zauith, filiado ao PSB], vou conversar com o Marçal Filho [vereador pelo PSDB], e vou conversar com todos que queiram conversar conosco. O PMDB é o partido que recebe a todos de braços abertos”, afirmou.

Recentemente, Geraldo Resende disse que sairia do PSDB se o partido do governador Reinaldo Azambuja fechasse aliança com o ex-prefeito Murilo Zauith. “Todos aqueles que não têm o fígado na ponta da língua são interessantes para o PMDB”, disse André ao ser lembrado sobre a posição de Geraldo em relação a Murilo, que foi vice-governador no primeiro mandado de Puccinelli.

Marasmo – André afirmou que desistiu de se aposentar da política e se candidatar novamente a governador devido ao “marasmo danado” em que se encontra Mato Grosso do Sul. “Precisamos sacudir novamente o estado, que está estagnado. É isso que nos move, trabalhar para que o futuro de Mato Grosso do Sul seja maior e melhor”.

O ex-governador chamou de “injustiças” as denúncias de seu envolvimento com casos de corrupção no governo e citou trecho da decisão do desembargador Paulo Fontes, do TRF3 (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região, que em maio do ano passado mandou retirar a tornozeleira colocada por decisão da Justiça Federal no âmbito da Operação Lama Asfáltica.

“Eu respondo como o desembargador respondeu: ‘determinamos a imediata retirada do dispositivo, visto que injusta, abusiva e ilegal’”, disse André se referindo à tornozeleira.

O ex-governador disse que ainda não existe investigação contra ele, mas apenas “denúncias feitas” que estão sendo acatadas pela justiça para que ele possa ser investigado. “Sequer neste momento há investigação em curso”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo