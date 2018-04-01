Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:25

Buscar

Últimas notícias
X

ALMS

Entrega da Medalha Mérito Jornalístico, CCJR e sessões são destaques

ALMS

ALMS

Publicado em 01/04/2018 às 10:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A semana do dia 1 a 6 de abril começa com a primeira sessão ordinária dos deputados estudantes da 6ª edição do Projeto Parlamento Jovem, que será realizada na próxima segunda-feira (2/4), a partir das 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O projeto é coordenado pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria de Estado de Educação (SED).

Foram eleitos 24 titulares e seus respectivos suplentes no dia 18 de outubro do ano passado na eleição que mobilizou cerca de 6.000 alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, e do 1º e 2º ano do Ensino Médio. Os deputados estudantes receberam capacitação e poderão experimentar a vivência de um parlamentar, atuando em defesa da comunidade durante dois mandatos (2018/2019).

Na terça-feira (3/4), também no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 13h30, haverá a Audiência Pública “Reajuste Salarial – Negociação dos Administrativos da Educação com o Governo do Estado”. O evento é uma realização da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), com o apoio do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne na quarta-feira (4/4), às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Sob a presidência do deputado estadual Barbosinha (PSB), a comissão analisa os aspectos legais e constitucionais dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Também compõem o grupo de trabalho os deputados Renato Câmara (PMDB), Lidio Lopes (PEN), Professor Rinaldo (PSDB) e Cabo Almi (PT).

A solenidade de entrega da Medalha do Mérito Jornalístico “José Barbosa Rodrigues” será na sexta-feira (6/4), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A proposição da honraria, destinada a homenagear profissionais que tenham prestado relevantes serviços à comunicação em âmbito estadual, é do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB).

O deputado Maurício Picarelli destaca os motivos para a criação da honraria. “É indispensável essa justa homenagem aos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira ética e imparcial. Seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos e nos veículos on-line, os profissionais da comunicação são os responsáveis por perpetuar os acontecimentos na história”, justificou.

Ainda durante a semana, às terças, quartas e quintas, no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, acontecem as sessões plenárias. Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa fica no Parque dos Poderes, Bloco 9.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo