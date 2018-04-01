Entrega da Medalha Mérito Jornalístico, CCJR e sessões são destaques

A semana do dia 1 a 6 de abril começa com a primeira sessão ordinária dos deputados estudantes da 6ª edição do Projeto Parlamento Jovem, que será realizada na próxima segunda-feira (2/4), a partir das 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O projeto é coordenado pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria de Estado de Educação (SED).

Foram eleitos 24 titulares e seus respectivos suplentes no dia 18 de outubro do ano passado na eleição que mobilizou cerca de 6.000 alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, e do 1º e 2º ano do Ensino Médio. Os deputados estudantes receberam capacitação e poderão experimentar a vivência de um parlamentar, atuando em defesa da comunidade durante dois mandatos (2018/2019).

Na terça-feira (3/4), também no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 13h30, haverá a Audiência Pública “Reajuste Salarial – Negociação dos Administrativos da Educação com o Governo do Estado”. O evento é uma realização da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), com o apoio do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne na quarta-feira (4/4), às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Sob a presidência do deputado estadual Barbosinha (PSB), a comissão analisa os aspectos legais e constitucionais dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Também compõem o grupo de trabalho os deputados Renato Câmara (PMDB), Lidio Lopes (PEN), Professor Rinaldo (PSDB) e Cabo Almi (PT).

A solenidade de entrega da Medalha do Mérito Jornalístico “José Barbosa Rodrigues” será na sexta-feira (6/4), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A proposição da honraria, destinada a homenagear profissionais que tenham prestado relevantes serviços à comunicação em âmbito estadual, é do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB).

O deputado Maurício Picarelli destaca os motivos para a criação da honraria. “É indispensável essa justa homenagem aos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira ética e imparcial. Seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos e nos veículos on-line, os profissionais da comunicação são os responsáveis por perpetuar os acontecimentos na história”, justificou.

Ainda durante a semana, às terças, quartas e quintas, no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, acontecem as sessões plenárias. Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa fica no Parque dos Poderes, Bloco 9.