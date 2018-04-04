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Segurança

Reinaldo Azambuja prega união com estados do Sul para fechar fronteiras do Brasil

Renan Nucci

Publicado em 04/04/2018 às 17:04

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 Depois de defender o fechamento das fronteiras do Brasil em reunião com os estados que formam o Consórcio Brasil Central (DF, GO, MA, MT, MS, RO e TO), o governador Reinaldo Azambuja convocou os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para compor uma frente nacional em busca da blindagem federal nas divisas territoriais do País.

Nesta quarta-feira (4.4), ao tomar posse da presidência do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) – bloco econômico formado pelos estados de MS, PR, SC e RS, o governador sul-mato-grossense ressaltou que o fortalecimento da segurança pública nas fronteiras é uma necessidade nacional. “É a saída para o Brasil”, afirmou, em Florianópolis (SC).

“Só com a blindagem das fronteiras vamos diminuir o poderio econômico do tráfico de drogas e de armas, que avançou pelo Brasil todo. Precisamos fazer da integração da segurança pública uma política nacional. Se os estados trabalharem isoladamente nós não vamos fazer uma política de desenvolvimento saudável na segurança pública”, discursou o governador.

Reinaldo Azambuja voltou a cobrar do Governo Federal a instalação de núcleos de inteligência de fronteira e criticou a demora da União na efetivação de mecanismos que integrem os estados do País. “Se a União não tem esses núcleos, podemos fazer entre os estados. Estamos trocando experiências com MT e GO em crimes transfronteiriços e temos alcançado resultados importantes”, revelou.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, a intervenção federal no Rio de Janeiro é exemplo da “total degradação” da política pública isolada na área da segurança e reflete em todas as unidades da federação. Reinaldo Azambuja falou em pressionar o Governo Federal a ajudar também os outros estados brasileiros. “O Brasil não é só o Rio de Janeiro”, analisou.

No contexto, o governador sul-mato-grossense afirmou que a representatividade do Codesul contribui com a reivindicação à União na pauta do fechamento das fronteiras e da integração da segurança pública. “É um tema latente no País, que atende as necessidades das pessoas. O Brasil tem que olhar para suas fronteiras, que estão escancaradas”, pontuou.

Também participaram do encontro do Codesul, o primeiro de 2018, representantes dos estados membros e os secretários de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, de Mato Grosso do sul; e a subsecretária de Políticas Públicas Para Mulheres de MS, Luciana Azambuja.

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