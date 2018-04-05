Marcelo Miglioli deixa Seinfra para disputar eleição ao Senado

O até então secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Helianey Paulo Silva, assume nesta quinta-feira (5) o cargo de titular da pasta. Silva substitui o engenheiro civil, Marcelo Miglioli, que deixará o cargo para disputar uma vaga ao Senado. Miglioli estava à frente da pasta desde o início do mandato do governador Reinaldo Azambuja.

A solenidade de posse do novo secretário acontece hoje, às 14 horas, no auditório da Governadoria e contará com a presença de autoridades da gestão estadual de Reinaldo Azambuja.

Helianey Silva é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e pós-graduado em Redes de Telecomunicações. Na Agesul, órgão ligado à Seinfra, já atuou como diretor de Empreendimentos Viários, diretor-executivo da Agesul e secretário-adjunto da pasta.

*Com informações da Assessoria Seinfra