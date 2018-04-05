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Política

Neno Razuk se filia ao PTB e confirma pré-candidatura a deputado estadual

Neno é de uma família tradicional da cidade de Dourados

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2018 às 15:45

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O empresário Roberto Razuk Filho (Neno) pretende disputar uma das 24 vagas do legislativo estadual. Neno é de uma família tradicional da cidade de Dourados, e escolheu o PTB para se filiar e disputar as eleições.

“Escolhi o PTB por ser um partido sério com responsabilidades com as classes populares e com o trabalhador brasileiro. O partido vai ter um papel muito importante nos próximos anos na política sul-mato-grossense, primeiro por ter um candidato ao Senado Federal, o ex-prefeito e presidente do PTB Nelsinho Trad, que aparece liderando as pesquisas no primeiro e segundo voto. Também tenho recebido apoio de diversos prefeitos, lideranças estaduais e da própria comunidade, as pessoas reconhecem nosso trabalho, sabem da trajetória que nossa família tem na política”, diz Neno.

Para o presidente estadual do PTB de Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho, a vinda de Neno Razuk é o reflexo de todo o trabalho que o partido vem fazendo desde 2015 quando assumiu a presidência da sigla junto com a Comissão Executiva Estadual.

“O PTB esta se preparando para as eleições de 2018, com a entrada de Neno Razuk no nosso partido, Dourados ganha um representante que irá defender seus interesses em uma candidatura a deputado estadual, a certeza de que com a representatividade e com a luta de Neno Razuk dentro do partido, Dourados terá um excelente representante para defender seus interesses, seja bem-vindo ao PTB de Dourados e de Mato Grosso do Sul”, deseja Nelsinho Trad.

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