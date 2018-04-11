PF pensa em tirar Lula de sua sede em Curitiba

A PF já está estudando a saída de Lula da Superintendência de Curitiba.

Motivo: a presença de Lula ali, ou mais precisamente da imprensa e da militância petista e antipetista, está inviabilizando o dia a dia dos policiais na Superintendência.

Estuda-se, ainda sem prazo para qualquer concretização da ideia, a transferência de Lula para um quartel do Exército.

De qualquer forma, uma eventual transferência teria que ser autorizada por Sérgio Moro.

A propósito, quando JK foi preso em 1968, ficou preso justamente num quartel, em Niterói.