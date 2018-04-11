PF pensa em tirar Lula de sua sede em Curitiba

Lava-Jato
Estuda-se, ainda sem prazo para qualquer concretização da ideia, a transferência de Lula para um quartel do Exército
A PF já está estudando a saída de Lula da Superintendência de Curitiba.
Motivo: a presença de Lula ali, ou mais precisamente da imprensa e da militância petista e antipetista, está inviabilizando o dia a dia dos policiais na Superintendência.
Estuda-se, ainda sem prazo para qualquer concretização da ideia, a transferência de Lula para um quartel do Exército.
De qualquer forma, uma eventual transferência teria que ser autorizada por Sérgio Moro.
A propósito, quando JK foi preso em 1968, ficou preso justamente num quartel, em Niterói.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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