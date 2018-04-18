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Aquidauana

Felipe Orro celebra investimentos na BR-419 e “MS mais competitivo”

BR-419 terá papel imprescindível na logística estadual e fomentará o desenvolvimento econômico

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2018 às 14:05

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O deputado Felipe Orro (PSDB) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (18), para comemorar a execução das obras de pavimentação da BR-419, que liga os municípios de Aquidauana e Rio Verde de Mato Grosso. “Trata-se de uma conquista extraordinária para todo o Mato Grosso do Sul. Será possível escoar a produção de grãos da região norte por um caminho mais curto, não sendo necessário passar por Campo Grande”, ressaltou.

Segundo o deputado, com a implantação da Rota Bioceânica, a BR-419 terá papel imprescindível na logística estadual e fomentará o desenvolvimento econômico. "Seremos um Estado cada vez mais competitivo, o grande entroncamento do Brasil, e isso também alavancará as exportações", disse. Para Orro, o turismo e o comércio da região pantaneira e do norte do Estado também serão estimulados.

As obras, de responsabilidade do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e execução do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), compreendem: Pavimentação da BR-419  – do Anel Viário com 22 km – Nova Ponte e Novo Acesso à Aquidauana; revitalização do Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida; programa de pavimentação e de recuperação de pavimentação na área urbana e distritos; Programa Habitacional; e revitalização do Centro Histórico de Aquidauana. O investimento total previsto pelo Governo Federal é de R$ 1 bilhão. 

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