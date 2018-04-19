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Política

Deputado estadual Junior Mochi recebe homenagem do Exército Brasileiro

A condecoração é entregue a quem pratica ações ou serviços em prol do interesse e bom nome do Exército Brasileiro

Renan Nucci

Publicado em 19/04/2018 às 14:37

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No Dia do Exército Brasileiro, celebrado neste 19 abril, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), participou da solenidade em comemoração a data e recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Militar, no Comando Militar do Oeste (CMO).“É uma alegria muito grande e me enche de orgulho. Primeiro, pela homenagem ao Exército, e, segundo, em particular, pela comenda que recebo justamente nesta data especial. Eu estendo minha gratidão em nome da Casa de Leis”, justificou Mochi.

Para o comandante general José Luiz Dias, as comemorações visam reacender o civismo e patriotismo junto à sociedade, incentivando, assim, homens e mulheres a ingressarem nas fileiras militares. A condecoração é entregue a quem pratica ações ou serviços em prol do interesse e bom nome do Exército Brasileiro.

Ainda hoje, das 9h às 18h, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande, acontece uma exposição com materiais militares, além de informações acerca das inúmeras formas de ingresso na Força Terrestre. Às 17h, a Banda de Música da Base de Administração e Apoio do CMO fará uma apresentação no Shopping Campo Grande.

Também foram condecorados: doutor Jorge Luiz Oliveira da Silva (Juiz Auditor), coronel André Luiz Santos da Silva, coronel Álvaro Duarte de Oliveira Junior, coronel João Batista Costa Filho, capitão Claudemir Amianti e subtenente Aderbal Cardoso. Com a Medalha Exército Brasileiro foram agraciados: Antonio Carlos Videira (Secretário de Justiça e Segurança Pública de MS), coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, coronel PM Marcus Vinicius Pollet, capitão Edson dos Reis professora Andréa Loureiro, professora Edinilsa Santana do Nascimento Gomes, Idalina Luciano Sampe, Sandra Regina Borioli, Maria Amália Vilela, Cláudio Areco Veiga, Arnóbio Pereira Santana.

Dia do Exército 

O dia 19 de abril é marcado pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa, em 1648, na chamada batalha dos Guararapes. O Brasil possui três forças armadas, responsáveis pela defesa do país, e o Exército é uma delas. Por ser mais popularmente conhecido, o Exército Brasileiro é formado com mais de 200 mil soldados, tendo um cadastro de reserva que chega a quase quatro milhões.

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