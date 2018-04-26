MS ganha mais um representante em cargo de destaque nacional

Mato Grosso do Sul ganha mais um representante em cargo de destaque nacional. O líder jovem Diego Antonio foi nomeado, ontem, em Brasília, como Secretário Nacional Adjunto de Juventude da Presidência da República. A Secretaria Nacional da Juventude é vinculada à Secretaria Nacional de Governo e atua na coordenação, integração e articulação das políticas nacionais de juventude.

A nomeação ressalta o importante momento político de Mato Grosso do Sul no cenário nacional e na consolidação das políticas para a juventude em todo o Brasil. "Inicialmente priorizarei o Plano Nacional de Startups e o fortalecimento do Empreendedorismo Jovem, além de atuar junto aos Parlamentares acerca das pautas de Juventude que tramitam no Congresso e que consolidarão as muitas iniciativas em desenvolvimento hoje na SNJ", ressalta Diego.

Após a nomeação, o Secretário prontamente participou no Palácio do Planalto da 4ª Reunião do Cômite Interministerial de Políticas de Juventude (COIJUV), órgão permanente para gestão e monitoramento das políticas públicas do Governo Federal para a Juventude.

A representatividade de Mato Grosso do Sul em cargos de destaque nacional iniciou com a nomeação de Delcídio do Amaral em 1994 como Ministro de Minas e Energia no governo Itamar Franco. Em 2001 Ramez Tebet se tornou Ministro da Integração Nacional do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. E recentemente em 2018, o MS volta a ter um cargo de relevância com a posse de Carlos Marun como Secretário Nacional de Governo.

Com perfil técnico, Diego Antonio é Engenheiro, Tecnólogo e Especialista em Gestão de Projetos e tem ampla participação em entidades jovens classistas. Diego foi Presidente da Associação dos Jovens Empreendedores (AJE-MS), Diretor do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e industrial de Campo Grande (CJE-ACICG) e Conselheiro Municipal de Juventude de Campo Grande (CMJ-CG) e Coordenador Estadual do GT CREA-MS Júnior.