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Política

MS ganha mais um representante em cargo de destaque nacional

Jovem do MS empossado como Secretário Nacional Adjunto de Juventude do Governo Federal

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 26/04/2018 às 10:48

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Mato Grosso do Sul ganha mais um representante em cargo de destaque nacional. O líder jovem Diego Antonio foi nomeado, ontem, em Brasília, como Secretário Nacional Adjunto de Juventude da Presidência da República. A Secretaria Nacional da Juventude é vinculada à Secretaria Nacional de Governo e atua na coordenação, integração e articulação das políticas nacionais de juventude.

A nomeação ressalta o importante momento político de Mato Grosso do Sul no cenário nacional e na consolidação das políticas para a juventude em todo o Brasil. "Inicialmente priorizarei o Plano Nacional de Startups e o fortalecimento do Empreendedorismo Jovem, além de atuar junto aos Parlamentares acerca das pautas de Juventude que tramitam no Congresso e que consolidarão as muitas iniciativas em desenvolvimento hoje na SNJ", ressalta Diego.

Após a nomeação, o Secretário prontamente participou no Palácio do Planalto da 4ª Reunião do Cômite Interministerial de Políticas de Juventude (COIJUV), órgão permanente para gestão e monitoramento das políticas públicas do Governo Federal para a Juventude.

A representatividade de Mato Grosso do Sul em cargos de destaque nacional iniciou com a nomeação de Delcídio do Amaral em 1994 como Ministro de Minas e Energia no governo Itamar Franco. Em 2001 Ramez Tebet se tornou Ministro da Integração Nacional do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. E recentemente em 2018, o MS volta a ter um cargo de relevância com a posse de Carlos Marun como Secretário Nacional de Governo.

Com perfil técnico, Diego Antonio é Engenheiro, Tecnólogo e Especialista em Gestão de Projetos e tem ampla participação em entidades jovens classistas. Diego foi Presidente da Associação dos Jovens Empreendedores (AJE-MS), Diretor do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e industrial de Campo Grande (CJE-ACICG) e Conselheiro Municipal de Juventude de Campo Grande (CMJ-CG) e Coordenador Estadual do GT CREA-MS Júnior.

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