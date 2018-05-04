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Maio Laranja

Herculano Borges aponta que MS é o segundo estado com mais casos exploração sexual

O lançamento oficial da campanha será na próxima terça-feira (8) no auditório da governadoria

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2018 às 08:52

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Nesta quinta-feira (3) durante sessão na Assembleia Legislativa de MS, o deputado Herculano Borges anunciou o lançamento da campanha “Maio Laranja” deste ano, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa foi instituída pela Lei nº 5.118, de autoria do próprio parlamentar, aprovada em dezembro de 2017. O evento ocorrerá na próxima terça-feira (8), às 8h30 no auditório da governadoria.

Durante todo o mês de maio serão realizadas diversas atividades em todo o estado, como audiência pública, palestras para os pais, profissionais da educação e crianças. Será disponibilizado conteúdo na internet com opções de baixar vídeos, palestras e a cartilha produzida pelo Projeto Nova que vai levar de forma lúdica informações que irão contribuir para ajudar nossas crianças a se defenderem de eventuais abusos. Serão realizados também debates com especialistas na área que serão transmitidos pelas redes sociais.

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Durante a sessão, o deputado disse estar preocupado com o aumento dos casos de abuso e também falou da importância da discussão sobre o tema. “Números alarmantes mostram que a cada oito minutos uma criança é abusada no Brasil, 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar e apenas 2% dos delitos são denunciados”, afirmou. Segundo o parlamentar, Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país em registro de abusos e maus-tratoos contra crianças, ficando atrás apenas do Distrito Federal. “Esses dados alarmantes me motivaram a propor a criação de uma Lei desta natureza”.

“Estamos lidando um crime silencioso que intimida as vítimas e perdoa o agressor. Creio que a publicidade dada ao Maio Laranja vai ser fundamental para que se denuncie a violência. Não devemos nos calar”, finalizou Herculano Borges.

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