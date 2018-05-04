Herculano Borges aponta que MS é o segundo estado com mais casos exploração sexual

Maio Laranja
O lançamento oficial da campanha será na próxima terça-feira (8) no auditório da governadoria
Nesta quinta-feira (3) durante sessão na Assembleia Legislativa de MS, o deputado Herculano Borges anunciou o lançamento da campanha “Maio Laranja” deste ano, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa foi instituída pela Lei nº 5.118, de autoria do próprio parlamentar, aprovada em dezembro de 2017. O evento ocorrerá na próxima terça-feira (8), às 8h30 no auditório da governadoria.
Durante todo o mês de maio serão realizadas diversas atividades em todo o estado, como audiência pública, palestras para os pais, profissionais da educação e crianças. Será disponibilizado conteúdo na internet com opções de baixar vídeos, palestras e a cartilha produzida pelo Projeto Nova que vai levar de forma lúdica informações que irão contribuir para ajudar nossas crianças a se defenderem de eventuais abusos. Serão realizados também debates com especialistas na área que serão transmitidos pelas redes sociais.
Durante a sessão, o deputado disse estar preocupado com o aumento dos casos de abuso e também falou da importância da discussão sobre o tema. “Números alarmantes mostram que a cada oito minutos uma criança é abusada no Brasil, 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar e apenas 2% dos delitos são denunciados”, afirmou. Segundo o parlamentar, Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país em registro de abusos e maus-tratoos contra crianças, ficando atrás apenas do Distrito Federal. “Esses dados alarmantes me motivaram a propor a criação de uma Lei desta natureza”.
“Estamos lidando um crime silencioso que intimida as vítimas e perdoa o agressor. Creio que a publicidade dada ao Maio Laranja vai ser fundamental para que se denuncie a violência. Não devemos nos calar”, finalizou Herculano Borges.
Futuro promissor
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
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