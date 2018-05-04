Herculano Borges aponta que MS é o segundo estado com mais casos exploração sexual

Nesta quinta-feira (3) durante sessão na Assembleia Legislativa de MS, o deputado Herculano Borges anunciou o lançamento da campanha “Maio Laranja” deste ano, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa foi instituída pela Lei nº 5.118, de autoria do próprio parlamentar, aprovada em dezembro de 2017. O evento ocorrerá na próxima terça-feira (8), às 8h30 no auditório da governadoria.

Durante todo o mês de maio serão realizadas diversas atividades em todo o estado, como audiência pública, palestras para os pais, profissionais da educação e crianças. Será disponibilizado conteúdo na internet com opções de baixar vídeos, palestras e a cartilha produzida pelo Projeto Nova que vai levar de forma lúdica informações que irão contribuir para ajudar nossas crianças a se defenderem de eventuais abusos. Serão realizados também debates com especialistas na área que serão transmitidos pelas redes sociais.