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Governador Reinaldo vistoria obras em Bonito nesta quarta-feira

Governador participará também da inauguração do SESC, às 17 horas

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2018 às 15:28

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O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, visitará Bonito nesta quarta-feira (23) com o objetivo de vistoriar diversas obras em andamento e participar da inauguração da unidade do SESC, às 17 horas, e da abertura oficial do 34º CNSE (Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), às 20 horas no Centro de Convenções.

A programação inclui a realização de entrevista coletiva com a imprensa local, às 15h00, no Aeroporto Regional, seguida por visitas às obras da rodovia do Curê; da construção de ciclovia na MS-178, do Aeroporto à área urbana, passando pelo Balneário Municipal e da pavimentação asfáltica e drenagem no Jardim Marambaia.

A seguir, o governador Reinaldo Azambuja visitará as obras de construção das 87 unidades do Loteamento Lago Azul – Etapa I, cuja entrega está prevista para o dia 30 de junho.

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