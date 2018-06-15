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Política

Agenda: Sessões solenes e reuniões marcam a semana

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2018 às 18:11

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A semana de 17 a 23 de junho terá vários eventos promovidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, além das sessões ordinárias. A agenda tem início na terça-feira (19), às 19h, com a solenidade em comemoração ao Dia Estadual da Cultura, criado pela Lei 4.931, de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB).

Durante o evento, diversas personalidades e entidades que contribuíram para valorização da cultura sul-mato-grossense irão receber a Medalha Maria da Glória Sá Rosa. “O objetivo desta sessão solene é fomentar a diversidade cultural e homenagear artistas, poetas, cantores, enfim, os responsáveis pelas manifestações culturais que enriquecem nosso Estado”, destacou Antonieta.

Professora, natural de Mombaça (CE), Maria da Glória Sá Rosa atuou durante 26 anos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde ensinou literatura e história da arte. Fundou a Aliança Francesa em Campo Grande e criou o Teatro Universitário Campo-Grandense e o Cine Clube. Além disso, trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Cultura e Esportes e na Fundação da Cultura. Ela faleceu no dia 28 de julho de 2016.

Reuniões

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida a partir das 8h de quarta-feira (20), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. José Carlos Barbosa (PSB), Renato Câmara (PMDB), Enelvo Felini (PSDB), Cabo Almi (PT) e Lidio Lopes (PEN) apresentarão os pareceres quanto aos aspectos legal e constitucional dos projetos que tramitam na Assembleia Legislativa.

Também no Plenarinho, às 14h30 de quinta-feira (21), está agendada a reunião da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional, proposta pelo deputado João Grandão (PT).

“Serão discutidas ações para o enfrentamento da insegurança alimentar vivenciada pelos grupos vulneráveis do Estado. Ainda vamos apresentar o Regimento Interno da Frente Parlamentar, deliberar sobre o cadastro das famílias indígenas do Conesul e debater a adequação orçamentária da Agraer [Agência de Desenvolvimento Agrário de Extensão Rural], informou o deputado.

Dourados 

O Parlamento Estadual promoverá em Dourados uma sessão solene para entrega da Medalha de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos agentes de segurança pública. A honraria foi criada pela Resolução 5/2018, de autoria do deputado Renato Câmara, e faz parte da programação da Semana Estadual da Segurança Pública.

“Trata-se de mais uma oportunidade para sociedade reconhecer a importância desses profissionais”, enfatizou Câmara. O evento acontecerá quinta-feira, às 19h, na Escola Estadual Presidente Vargas, localizada à Rua Oliveira Marques, 1.955.

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