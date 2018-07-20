Por causa da prisão de Puccinelli, Moka cancela agenda em Aquidauana

O senador Moka (MDB), pré-candidato ao senado, cancelou o evento desta sexta-feira, em Aquidauana, em razão da prisão do colega emedebista, André Puccinelli, cumprida durante a manhã, pela Polícia Federal, em Campo Grande. Ele participaria de encontro com aliados. Conforme apurado, Moka precisou se reunir com outras lideranças do partido para definir os próximos passos em apoio a André. Além disso, o MDB realizou nesta tarde, na Capital, coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos.

Conforme já noticiado, o ex-governador de Mato Grosso do Sul e pré-candidato ao governo, André Puccinelli foi preso na manhã de hoje (20) pela Polícia Federal (PF). Também foram presos os advogados André Puccinelli Júnior, filho de André, e João Paulo Calves. Os mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Segundo a PF, o pedido de prisão foi feito com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em maio de 2018, relativa à 5ª fase da Operação Lama Asfáltica, deflagrada em 14 de novembro de 2017, a qual havia determinada a prisão preventiva de outros oito réus do mesmo caso.

A 5ª Fase da Operação Lama Asfáltica, chamada de Papiros de Lama, foi deflagada com objetivo de combater uma organização criminosa que desviava recursos públicos. Eles são acusados, entre outros crimes, de fraudar licitações e superfaturar obras, causando um prejuízo ao Erário de mais de R$ 235 milhões.

