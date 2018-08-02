Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:06

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

Despacho de desembargador do TJMS declara Zeca do PT inelegível

Candidato ao senado foi condenado em segunda instância

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/08/2018 às 08:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado federal Zeca do PT foi declarado inelegível segundo despacho do desembargador Sérgio Martins Fernandes, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), publicado no último dia 31. A decisão é resultado da condenação do candidato ao senado em segunda instância, por atos de improbidade administrativa que resultaram em lesão ao patrimônio público nas "farras da publicidade" - cabe recurso.

Conforme o despacho, que envolve o nome de outros réus, Zeca teve seus direitos políticos suspensos. "Destarte, determino que seja informado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul a respeito da condenação, para fins de registro da suspensão dos direitos políticos dos ora condenados e eventual análise acerca da inelegibilidade, tendo em vista a proximidade do período para registro de candidatura", lê-se nos autos.

O processo em questão remete ao esquema durante a gestão de Zeca como governador do Estado, que usava notas frias de agências de publicidades e gráficas para justificar o uso de recursos públicos. Tais empresas ficavam com percentual do valor das notas como compensação. A batalha judicial é longa. No ano passado, o ex-governador foi condenado por improbidade, mas em abril deste ano foi inocentado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS (TJ/MS). 

Ele já havia sido inocentado também em 2015 pelo juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos de Campo Grande, Marcelo Ivo de Oliveira. O magistrado alegou falta de provas concretas e julgou a ação civil pública do Ministério Público Estadual (MPE) contra ele, outras dez pessoas e as empresas  a Gráfica e Editora Quatro Cores e RPS Publicidade e Promoções como improcedente. Mas o MPE fez apelação ao TJ pedindo a reforma da decisão do juiz. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo