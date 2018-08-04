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Política

PSDB vai para campanha com 24 candidatos do partido e ao menos 12 aliados

São 16 candidatos a deputado estadual, dois deles com mandato de vereador em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 04/08/2018 às 09:34

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Já está definido. Antes mesmo de começar a convenção partidária que confirma as candidaturas, o PSDB divulgou que vai sair para a campanha eleitoral com 24 candidatos. Na conta está o governador Reinaldo Azambuja, que disputa a reeleição.

São 16 candidatos a deputado estadual, dois deles com mandato de vereador em Campo Grande. Além disso, 6 concorrem a cargo na Câmara Federal e Marcelo Miglioli, ex-secretário de Infraestrutura, ao Senado.

Disputam à vagas de deputado federal, o então deputado estadual Beto Pereira, a vice-governadora Rose Modesto, Roseli Braqiária (mulher de ex-prefeito), Ana Espíndola, Beatriz Cavassa (viúva de Ruiter Cunha, que era prefeito de Corumbá) e Geraldo Resende, que tentará a reeleição.

Na disputa pelas cadeiras na Assembleia Legislativa, estão dois vereadores, o policial federal André Salineiro e o delegado Wellington de Oliveira.

Tentam a reeleição Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Rinaldo Modesto, Enelvo Felini, Felipe Orro e Maurício Picarelli. O PSDB tem outros 10 candidatos a deputado estadual.

O PSDB deve fechar uma das coligações com o DEM e o PP, com 2 candidatos da deputado federal e 3 para a Câmara dos Deputados. Para a Assembleia, a chapa deve ter de 12 a 14 nomes na disputa.

O partido do governador faz convenção nesta manhã, evento onde candidatura serão oficializadas. Na ocasião, integrantes da legenda votam em quem querem como candidato à chapa majoritária (governo). A previsão é que o governador chegue às 10h.

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