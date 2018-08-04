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Política

PTC quer Sérgio Harfouche como vice de Simone Tebet na disputa pelo governo

O procurador de justiça licenciado era pré-candidato ao Governo do Estado

Renan Nucci

Publicado em 04/08/2018 às 11:40

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O presidente estadual do Partido Trabalhista Cristão (PTC) em Mato Grosso do Sul, César Renato Gazolla, anunciou neste sábado (4), durante convenção do partido, que o nome do procurador de justiça licenciado, Sérgio Harfouche está sendo cotado como vice da candidata ao Governo do Estado pelo MDB, Simone Tebet.

A aliança entre os dois partidos também foi anunciada durante a convenção de hoje. Harfouche, que era pré-candidato ao governo do Estado, teria sido cotado como vice de Simone durante uma reunião de representantes do MDB realizada na noite de sexta-feira (3). A informação foi divulgada pelo deputado estadual Júnior Mochi (MDB). 

“Conversaram com ele durante à noite e estão agora pela manhã. Acredito que há chances boas dele fechar com a gente. Se ele não aceitar, temos até amanhã para discutir e definir isso", finalizou Mochi. 

O ministro Carlos Marun  (MDB) disse não ter participado das negociações com Harfouche, mas, considerou uma boa escolha para a composição da chapa.  "Ele é um homem honrado, tem toda condição de ajudar a governar o estado. Tenho convicção  que vamos ganhar as eleições", declarou. Em relação a inexperiência política de Harfouche, Marun respondeu que "Simone tem de sobra, Moka tem sobra. Nós temos experiência política de sobra! Trazemos um nome que se enquadra com o que Mato Grosso do Sul precisa", finalizou. 

Gazolla anunciou também que o partido vai participar na majoritária do MDB e que a sigla vai lançar o Médico César Nicolatti ao Senado para compor, junto com Waldemir Moka, também candidato ao Senado pelo MDB.

Vão compor a chapa do PTC três candidatos federais, que ainda não tiveram os nomes revelados, e outros 14 a deputados estaduais. Destes, onze já estão definidos. São eles:

Sidnei Quintana, Antônio João Hugo Rodrigues, Erickson Pinho de Rezende, Elza Coelho Cavalcante Brasil, Jane Lopes Pereira, Julio Cesar Komyama, Soninha do Povo, Aparecido Pereira, Yosichico Tomari, Celso dos Santos e Betinho Ducha.

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