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Política

Marcelo Bluma é o primeiro candidato ao Governo a ter candidatura deferida

A vice-governadora de Bluma, ainda não teve a candidatura avaliada

Renan Nucci

Publicado em 23/08/2018 às 17:12

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Dos candidatos ao Governo de Mato Grosso do Sul, o primeiro a ter a candidatura deferida Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é Marcelo Bluma (PV). Os outros cinco, ainda aguardam julgamento.

A vice-governadora de Bluma, da chapa O Nosso Movimento É por Mudança, Ana Maria Bernardelli (Rede), também aguarda julgamento para saber se a candidatura será deferida pelo TSE.

Nove candidatos a deputados federais, também tiveram as candidaturas analisadas e deferidas, até o momento. Cinco, são do partido Novo: Luis Augusto Lima Scarpanti, Miriam Gimenez, Priscila Baggio, Eduardo Ferrufino e Rubio Sérgio.

A sigla foi a primeira a registrar as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) e não tem aliança partidária, nem candidatos ao Senado Federal ou ao governo estadual.

Os outros políticos que disputam uma vaga na Câmara Federal, com as candidaturas deferidas, são: Laércio Machado (Rede), André Luis Soares da Fonseca (Rede), Erisvaldo Batista (PCdoB), Ordália Alves de Almeida (PV), (Novo). São 123 candidatos à Câmara Federal. 

Dos 351 candidatos a deputados estaduais, nove tiveram deferimento de candidatura. Os políticos analisados pelo TSE são do PDT, PV e Rede.

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