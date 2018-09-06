Na Assembleia, candidato Junior Mochi defende interesse da população

Dedicado a atender os interesses da população, o candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB), disse durante a passagem por Dourados que, como presidente da Assembleia Legislativa, atua em conjunto com a atual administração estadual não por interesse próprio, mas por interesse da população.

Mochi afirmou que acima do pensamento político: “há necessidade de fazer a máquina pública andar”. O candidato ainda lembrou que por meio dos deputados estaduais, a Assembleia Legislativa ajudou a atual administração estadual a devolver o Duodécimo para o Governo do Estado.

Em conversa com moradores, Mochi lembrou que Assembleia foi responsável por aprovar o projeto que permitiu ao Estado a fazer empréstimo do judiciário. Ou seja, os deputados aprovaram projeto que autoriza o governo a gastar até 80% dos valores depositados em contas judiciais.

O Governo por meio da ajuda dos deputados estaduais, conseguiu aprovar a lei que autoriza a renegociação da dívida de Mato Grosso do Sul com a União. O desembolso para amortização dos serviços da dívida (juros e atualização monetária) caiu de R$ 1 bilhão para R$ 400 milhões ao ano. Hoje, a dívida fundada de Mato Grosso do Sul com o Tesouro Nacional é de R$ 5,796 bilhões, conforme dados do próprio Governo do Estado.

As ações marcaram a diferença nos cofres do governo. “Somente essas medidas ajudaram a injetar R$ 2,2 milhões nos cofres do governo”, concluiu o candidato ao Governo do Estado.