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Eleições

Junior Mochi alcança 19,50% de preferência no eleitorado de MS

O candidato do MDB também tem a menor rejeição entre os três candidatos que aparecem em primeiro lugar na disputa

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2018 às 08:25

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Pesquisa do Instituto Ranking divulgada quinta-feira, dia 21 de setembro, confirma a ascensão de Junior Mochi (MDB) na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul. Mochi já alcança 19,50% das intenções de voto – franco aumento em relação ao levantamento anterior, divulgado no próprio Instituto Ranking, em que o emedebista aparecia com 9,66%.

O candidato do MDB também tem a menor rejeição entre os três candidatos que aparecem em primeiro lugar na disputa. Mochi tem 5,4% de rejeição do eleitorado, enquanto o candidato do PSDB tem 20,08%. Ou seja, 20,08% dos eleitores ouvidos não votariam no candidato do PSDB de jeito nenhum.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre 17 e 20 de setembro. Está registrada no TSE sob os números MS-04036/2018 e BR-08894/2018.

Pesquisas anteriores

As duas pesquisas anteriores realizadas pelo Instituto Ranking demostram o crescimento diário de Mochi na preferência do eleitorado. No levantamento realizado entre os dais 29 de agosto e 3 de setembro, 5,25% dos eleitores manifestaram a preferência por Junior Mochi.

Já a pesquisa aplicada entre os dias 11 e 16 de setembro demonstrava que 9,66% dos eleitores votariam em Mochi. Isso quer dizer que praticamente triplicou a intenção de votos em menos de um mês.

O crescimento apontado na pesquisa fortalece a candidatura de Junior Mochi rumo ao segundo turno. Diferente dos demais candidatos, que estão perdendo terreno há poucos dias da eleição, a preferência por Mochi demonstra evidente crescimento.

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