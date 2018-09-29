Acusações falsas são motivadas por desespero do governador em perder as eleições, diz Odilon

Em entrevista à rádio CBN, na manhã dessa sexta-feira (28), o candidato pelo PDT ao governo do Estado, juiz Odilon de Oliveira, disse que nunca guardou dinheiro em cofre na sua sala e ressaltou que as acusações do governador Reinaldo Azambuja, que disputa a reeleição, é desespero de quem tem medo de perder o trono.

Ao ser questionado sobre acusação de sumiço de dinheiro do cofre da sala na justiça federal, Odilon afirmou que nunca se guardou dinheiro em cofre de sua sala, o dinheiro deveria ser depositado no banco por Jedeão, que assinava os recibos dos valores entregues pela Polícia Federal a ele, recibos que deveriam ser anexados ao processo, mas não eram feitos.

Conforme Odilon, a trapaça foi descoberta, investigada e constatou-se que o único culpado era o ex-servidor, que tornou-se réu confesso. “Tomei todas as providências contra ele. Inclusive pedi sua demissão junto ao Tribunal Regional Federal. Agora durante plena campanha política ele resolve dar uma entrevista à Folha de São Paulo fazendo várias falsas acusações. E quero lembrar também que seu advogado é o mesmo do Polaco que está sendo investigado na Operação Vostok.” Para Odilon, não há dúvida de que se trata de manobra política para prejudicá-lo em período eleitoral.

Após as falsas acusações de Jedeão, a Polícia Federal se manifestou no sentido de não haver necessidade de investigação por falta de provas contra o juiz aposentado. Também não havia novos fatos em relação ao processo em que Jedeão está aguardando julgamento e, por isso, não foi necessário abertura de inquérito policial. Mas ainda assim, o candidato solicitou à Polícia Federal abertura de inquérito no último dia 3 de setembro para ser investigado em razão das falsas acusações para não restar dúvida algumas sobre sua inocência.

Em relação as acusações sobre venda de sentença, Odilon foi enfático e reiterou que isso demonstra desespero do governador que não quer perder o trono e lamentou que ele tenha envolvido o próprio filho nos escândalos de corrupção que foram divulgados na Operação Vostok. Além disso, o pedetista vai interpelar na justiça o governador Reinaldo Azambuja pelas acusações que vem sofrendo.

Além disso, o candidato lembrou que o atual governador será julgado, no próximo dia 17 de outubro, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso denunciado pela BrazPeli de pagamento de propina a membros do atual governo. Se for aceita a denúncia, ele deverá ser afastado do cargo.

Questionado sobre o resultado das pesquisas, Odilon ainda comentou que em 2014 as pesquisas para governo indicavam a vitória em de Delcídio do Amaral no primeiro turno, porém a realidade foi outra. “O Azambuja ganhou aquela eleição porque batia no Delcídio, que tinha sido delatado (na operação Lava Jato) e toda hora o Azambuja repetia essas imagens, que estão gravadas, para o Delcídio justificar a delação premiada. Essa situação virou. Hoje, o Azambuja é que é questionado pela população e pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Superior Tribunal de Justiça a respeito das acusações e a montanha de documentos que existe contra ele”.