Apuração chega a 53% dos votos e indica 2º turno entre Reinaldo e Odilon

Eleições 2018
Mochi aparece em terceiro lugar seguido por Amaducci, Bluma e Alfredo; abstenção é de 22,15%
Com 53% dos votos válidos, o indicativo das urnas é de que a eleição em Mato Grosso do Sul será decidida em segundo turno. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera a disputa com 45,48% dos votos apurados até aqui (301.732), com o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT) atingindo 30,16% dos votos (200.087).
O emedebista Junior Mochi aparece na terceira posição, com 12,78% dos votos (84.788), sendo seguido por Humberto Amaducci (PT), com 10,07% (66.833). Marcelo Bluma (PV) aparece com 1,14% (7.578) na parcial, enquanto João Alfredo (Psol) registra, até o momento, 0,37% (2.449) dos votos.
Os votos nulos somam 7,69% (58.050), enquanto os brancos é de 4,47% (3.759). A abstenção até o momento equivale a 22,15 %, ou 214.894.
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