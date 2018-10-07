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Locais de votação realizam fechamento e iniciam encaminhamento das urnas ao Cartório Eleitoral

O TRE/MS, no município de Aquidauana, deverá começar a receber as urnas eletrônicas a partir das 17h20

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/10/2018 às 17:10

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Pontualmente às 17h, as Zonas Eleitorais de Aquidauana iniciaram o fechamento das urnas e iniciaram o encaminhamento das mesmas à sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul do município.

De acordo com entrevista concedida ao jornal "O Pantaneiro" pelo Chefe de Cartório Fábio Dias Dantas, no início da tarde deste domingo (07), a conclusão da totalização dos votos do município deverá acontecer por volta das 18h20 de hoje.

Os eleitores interessados poderão acompanhar a contagem ao vivo, no Cartório Eleitoral da cidade.

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