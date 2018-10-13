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Política

No primeiro programa do 2º turno, Odilon convoca eleitores para votar por Estado limpo

Candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PDT disputa o cargo com o atual gestor do Executivo estadual

Renan Nucci

Publicado em 13/10/2018 às 09:18

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Em sua primeira propaganda eleitoral na disputa do segundo turno para o governo de Mato Grosso do Sul, o candidato pelo PDT, juiz Odilon de Oliveira, convocou os eleitores para “enfrentar juntos o maior de todos os desafio”, como classificou o fim da corrupção.

“Vamos recomeçar lado a lado com todas as mulheres e homens de bem. Vamos enfrentar juntos o maior de todos os desafios: conduzir Mato Grosso do Sul e nossa gente na direção de um Estado limpo, livre de mentira, livre da corrupção”, declarou o candidato.

Odilon também agradeceu a todos que o ajudaram a estar no segundo turno das eleições e lembrou que esta fase da disputa será “uma nova campanha” e convocou os eleitores para o ajudar a chegar no objetivo final. “Hoje, quero ser governador. Quero contar com o seu voto. É com ele que vamos fazer a mudança que todos nós queremos. Você vai fazer parte desta mudança. Vem comigo”.

Servidor público por mais de 40 anos, o pedetista afirmou que durante esses anos ele trabalhou para “ajudar e para combater o mal” e que coragem para enfrentar desafios nunca lhe faltou, principalmente quando teve que abrir mão de sua liberdade para continuar servindo o país.

O segundo turno das eleições de 2018 acontece no dia 28 de outubro. Para quem perdeu o programa eleitoral na televisão na hora do almoço vai ter oportunidade de assistir agora à noite, a partir das 19h30.

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