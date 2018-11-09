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Nelsinho Trad quer mudar divisão de recursos com estados e municípios

Ele se classifica como um senador municipalista

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2018 às 16:08

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Eleito por Mato Grosso do Sul com mais de 400 mil votos (18,37%), Nelsinho Trad (PTB) se classifica como um senador municipalista. Ex-prefeito de Campo Grande, de 2004 a 2012, ele afirma que o país precisa “fortalecer os municípios”.

“Sei da necessidade de se fazer a reorganização da divisão do bolo tributário federal em defesa dos municípios”, declarou, lembrando que, na partilha de recursos arrecadados pela União, estados e cidades têm recebido cada vez menos verbas.

O petebista também criticou o tamanho da estrutura do governo federal, e defendeu que é preciso enxugar a máquina pública.

“Nós temos que dar o exemplo para a população. O recado foi muito forte nas urnas, com 85% de renovação do Senado. Temos de começar reorganizando a máquina pública, fazer com que o próximo presidente eleito entenda isso. E, a partir daí, fazer as reformas de que o Brasil precisa: previdenciária, tributária e política”, destaca.

Nelsinho Trad é estreante no Congresso Nacional. Médico, 57 anos, tem especialização em cirurgia geral, urologia, medicina do trabalho e saúde pública. Além de prefeito de Campo Grande, foi também vereador da capital em 1992, tendo sido reeleito duas vezes. Hoje é presidente do PTB de Mato Grosso do Sul.
 

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