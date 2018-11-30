Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:35

Buscar

Últimas notícias
X

ALMS

Agenda: Primeira semana de dezembro tem Frente e posse nova Comissão

ALMS

ALMS

Publicado em 30/11/2018 às 19:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A primeira semana do mês de dezembro está recheada de eventos no Parlamento Sul-mato-grossense. A segunda-feira (3) abre com mais uma sessão ordinária da 6ª edição do Parlamento Jovem, projeto promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Os deputados estudantes estão convocados das 14h às 17h, no Plenário Júlio Maia e farão um balanço de fechamento das atividades do ano, com a coordenadora da iniciativa, Cheila Vendrami.  O mandato dos deputados estudantes é de dois anos e esta edição terá continuidade em 2019 – saiba mais aqui.

Na terça-feira (4) foi agendada uma reunião entre os deputados estaduais e uma equipe técnica do Governo do Estado, na sala da Presidência, às 8h30, para tirar dúvidas dos parlamentares em relação às matérias do Poder Executivo que tramitam em regime de urgência na Casa de Leis, para que sejam apreciadas antes do recesso legislativo. Dentre elas está o Refis, que trata da repactuação das dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com o Fisco Estadual.

Na quarta-feira (5), às 8h30, no Plenarinho Nelito Câmara, os deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúnem para análise dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa.

Ainda no dia 5 de dezembro, às 14h30 no mesmo local, está agendada a primeira reunião e posse dos membros da Comissão de Mediação de Conflitos em Defesa da Moradia Digna no Mato Grosso do Sul, criada após audiência pública proposta pelo deputado João Grandão (PT), em que o tema foi debatido – reveja clicando aqui.

Na quinta-feira (6), às 14h, o Plenarinho está reservado para a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB). Os eventos na Assembleia Legislativa são gratuitos e abertos à população e à imprensa – no Bloco 9, do Parque dos Poderes.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo