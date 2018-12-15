Diplomados ressaltam integração e eficiência como pilares da 11ª Legislatura

Pluralidade, integração, eficiência, responsabilidade, trabalho e dedicação foram algumas das palavras utilizadas pelos 24 deputados estaduais eleitos e reeleitos para definir quais serão os valores norteadores da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS).

Eles foram diplomados juntamente com os deputados federais e senadores que venceram o pleito passado, durante solenidade realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nesta sexta-feira (14). O ato, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), oficializou o fim do processo eleitoral de 2018 (saiba mais aqui).

Para os parlamentares reeleitos, o novo mandato representa a oportunidade de consolidar o trabalho realizado e avançar nas demandas da população nas mais diversas áreas. "Exercerei o meu sétimo mandato com ainda mais experiência e sei que avançaremos para uma Assembleia Legislativa cada vez mais moderna e eficiente. Também buscaremos integrar todos os deputados", afirmou Paulo Corrêa (PSDB).

Reconduzido à ALMS para o nono mandato parlamentar, Onevan de Matos (PSDB) enfatizou a satisfação de representar os interesses da população do Estado. "Só posso me sentir alegre e satisfeito com o reconhecimento do nosso trabalho e reafirmar o compromisso de seguir buscando fazer ainda mais", disse.

"Nossa expectativa é muito grande porque queremos fazer o melhor", reiterou Lidio Lopes (PATRI), reeleito para o terceiro mandato parlamentar. Já Renato Câmara (MDB), que exercerá o segundo mandato, lembrou aspectos da conjuntura política. "Assumimos com a experiência dos primeiros quatro anos de Legislativo, mas com novas expectativas, e faremos um mandato sintonizado com a vontade da população, que anseia especialmente por reformas", analisou.

Pedro Kemp (PT) enfatizou que o sexto mandato consolidará o trabalho realizado e também representará mais um compromisso com a população: "Abraço essa oportunidade com senso de responsabilidade de continuar fazendo um trabalho voltado principalmente para a educação e as políticas sociais de defesa dos direitos, especialmente dos setores mais vulneráveis da sociedade".

"Chego ao terceiro mandato mais maduro e sinto ainda mais a responsabilidade e a vontade de trabalhar pela população sul-mato-grossense", disse Eduardo Rocha (MDB). Para Cabo Almi (PT), também no terceiro mandato, o clamor popular instigará avanços importantes. "As pessoas querem novidades e precisamos modernizar a política. O meu sentimento é de inovar, criar, propor e fazer com que a sociedade se sinta verdadeiramente representada, não somente nas demandas da segurança pública, mas nos mais diversos setores", afirmou.

De volta à Casa de Leis, Londres Machado (PSD) exercerá o 12º mandato de deputado estadual. "Vamos reiniciar um trabalho que já realizamos durante 44 anos, com muita fé, vontade, trabalhando e lutando sempre. O Brasil está exigindo muito de todos que trabalham pelo povo", analisou.

Coronel David (PSL) enfatizou o sentimento de gratidão ao ser eleito pelo voto popular. "Estou muito feliz com essa conquista e muito grato a todos por ter sido o segundo deputado mais bem votado. Trabalharemos especialmente dedicados à segurança e à educação, que estão interligadas, e na criação de políticas públicas que promovam a tranquilidade e a paz para quem vive em nosso Estado", informou.

Discursando em nome dos deputados que exercerão o primeiro mandato, ?Capitão Contar (PSL)? agradeceu o apoio popular, falou da conjuntura nacional e ressaltou os valores militares. "Hoje, o Brasil anda na contramão dos dizeres da nossa bandeira e somos conhecidos pelo 'jeitinho brasileiro', o que não é motivo de orgulho. Agora, recebemos uma procuração para bem representar o povo e gerir os recursos públicos com responsabilidade, cumprindo rigorosamente a lei, o que sempre aprendi ao longo da vida", afirmou o deputado, que é capitão do Exército, formado na Academia Militar das Agulhas Negras.

A sessão solene de posse dos 24 deputados será realizada dia 1º de fevereiro de 2019, às 9h, no Palácio Guaicurus, sede do Legislativo Estadual. O novo ano legislativo será iniciado no dia 4 de fevereiro, com a sessão solene de abertura da 1ª Sessão Legislativa. Na ocasião, às 8h45, o governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), deverá passar em revista à tropa formada pela Polícia Militar na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Na sequência, haverá o hasteamento das bandeiras. A partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, o governador apresentará a Mensagem do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual.