Para reforçar segurança, governo vai instituir hora extra na Polícia Militar

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou um projeto lei para permitir aos policiais militares do Estado fazerem hora extra no serviço pública, para reforçar a segurança. A medida, cuja minuta já está pronta, será enviada à Assembleia Legislativa do Estado no início de fevereiro.

Nesta terça-feira (dia 8), o chefe do Executivo estadual se reuniu com o secretário da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira, na Governadoria, para discutir as mudanças da pasta, a partir de 2019.

O projeto será denominado “horas extraordinárias”. “Votando esta lei e com a efetividade, nós teremos condição de aumentar em 30% o efeito policial”. Segundo Reinaldo, parte dos profissionais usa o horário livre para fazer “bico” no serviço privado. “Será opção do policial, ter parte da folga paga e remunerada pelo Estado, para continuar na estrutura pública”.

Agora, o governo aguarda apenas a finalização da reestruturação nos cargos comissionados, para “amenizar” o impacto que gastos com servidores têm em relação à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). De acordo com o governador, o Estado está no limite prudencial.

Outro fator apontado pelo governador como medida de reforço à segurança é a continuidade de chamamento de mais policiais da reserva para voltarem à ativa. Até então, 503 policiais militares estão nesta condição.