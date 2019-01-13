Governo divulga nomeações, mas admite possibilidade de mais cortes

Após publicação da lista de comissionados na edição extra deste sábado (12) do Diário Oficial do Estado, o governo vai permanecer analisando cortes ou novas nomeações para continuar com a redução nos gastos. A publicação trouxe lista com 1.947 nomes, número semelhante ao de comissionados atuando no ano passado, segundo o governador Reinaldo Azambuja.

O secretário de Estado de Administração, Roberto Hashioka, confirmou que, apesar de a publicação tratar das realocações, ainda podem haver mudanças. “A princípio é essa lista, ela foi finalizada ontem (sexta-feira, 11) no final do dia, mas não conversei ainda com o governo para saber se teria outras mudanças”, declarou Hashioka ao ser inquirido sobre o número de nomeações.

O ex-titular da pasta e atual assessor especial da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Assis, também confirmou que a lista pode não ser definitiva. “Poderão haver novos cortes. Fizemos a primeira etapa e vamos ver como se comportam as despesas. Estou trabalhando justamente em cima disso, revendo todos os nomes e fazendo fechamento”, disse ele.

Adicionalmente, devem haver outras medidas para sustentar o corte de gastos. Hashioka mencionou o setor de compras governamentais. “Vamos melhorar o sistema, já melhorou no passado e a tendência é otimizar cada vez mais”, avaliou.

Assis ressaltou que o governador prevê um ano difícil e solicitou que fosse realizado um enxugamento de despesas através da reestruturação. “Diminuímos mais uma secretaria, temos o menor número de secretarias entre todos Estados do Brasil”, destacou. “Fizemos um trabalho para que pudesse diminuir os gastos sem prejudicar os serviços”, acrescentou.