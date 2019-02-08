Emissão de carteira de trabalho é prioridade, diz vereador após suspensão do serviço

Durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana, o vereador Cláudio Alviço (Patriota) solicitou informações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul sobre a suspensão da emissão da Carteira de Trabalho (CTPS).

Conforme o parlamentar, a situação tem causado transtorno, principalmente, aos jovens que procuram a repartição para emitir o documento e entende ser necessária uma ação conjunta com o Poder Executivo para alternativas que normalizem o serviço.