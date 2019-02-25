Para reduzir velocidade em frente a escolas, vereador quer sistema 'Traffic Calming'

Política
O vereador Edinho Grance (DEM) sugeriu ao deputado estadual Felipe Orro (PSDB) e prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) um convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para implantação de redutores de velocidade no sistema Traffic Calming, que traduzido significa moderação do tráfego, em frente as escolas municipais, estaduais e particulares no âmbito do município de Aquidauana.
"Com o retorno das atividades escolares, se faz necessário um olhar mais atento ao trânsito no entorno das escolas, primando sempre pela segurança das crianças que ali transitam".
Parlamentar justifica que o traffic Calming tem se tornado uma das alternativas viáveis, no sentido de melhorar a segurança no trânsito escolar, isso porque, sua principal conseqüência é forçar o condutor de veículo automotor a reduzir velocidade de seu veículo na localidade de sua instalação, o que por conseqüência, diminui gradativamente a chance de acidentes.
A preocupação em questão, conforme Edinho, não é atual e já foi objeto de inúmeras indicações dos vereadores da casa de Legislativa.
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS