Pedro Kemp critica ministro da Educação por coagir escolas com slogan de Bolsonaro

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) disse nesta terça-feira (26), que o ministro de Educação, Ricardo Vélez Rodriguez ‘é um vexame para a pasta’, com relação ao pedido de que alunos sejam filmados cantando o hino nacional e repetindo o slogan do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“Primeiro, chamou os brasileiros de ladrões. Agora, manda uma carta para as escolas pedindo que os alunos sejam filmados cantando o hino nacional e depois repitam o slogan da campanha do presidente Bolsonaro. Isto fere o artigo 37 da Constituição Federal além de atentar contra a autonomia das escolas e dos sistemas de Educação dos Estados e Municípios”.

O deputado disse ainda que filmar os alunos só se pode com a autorização dos pais. “Já ouvi professores dizendo que ao invés dos alunos cantando, iam filmar o estado caótico da maioria das escolas e mandar para o ministro tomar providência”.