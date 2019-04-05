TRE marca para para segunda-feira julgamento da cassação da prefeita de Miranda

Está prevista para a próxima segunda-feira (8) o julgamento da cassação do mandato da prefeita de Miranda, Marlene Bossay (MDB), e seu vice, Adailton Rojo Alves (PTB), sob a acusação de compra de votos. O filho da prefeita, o vereador Ivan Bossay (MDB), também é investigado no caso.

Marlene teve seu mandato cassado logo após as eleições de 2016 e foi condenada em dois processos distintos. Um proposto pelo Ministério Público e outro pela Coligação Unidos por Miranda, envolvendo os partidos PSL, PR, DEM, PRP, PSDB e PV.

De acordo com a assessoria de imprensa do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), até o momento já foram três votos a favor da cassação. Já votaram o relator do processo, Abrão Razuk, o juiz federal Clorisvaldo Rodrigues dos Santos e o desembargador Julizar Barbosa.

Conforme denúncia, o filho da prefeita também é acusado de comprar votos.