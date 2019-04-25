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Deputados devem votar cinco projetos na sessão ordinária desta quinta-feira

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Publicado em 25/04/2019 às 07:48

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Na Ordem do Dia da sessão desta quinta-feira (24), os deputados estaduais devem votar, em primeira discussão, cinco projetos. Quatro matérias são de autoria dos parlamentares e tratam de assuntos relativos à saúde e sobre inclusão de eventos no calendário oficial do Estado. O quinto projeto é do Poder Executivo e diz respeito à estrutura básica do governo.

De autoria do deputado Jamilson Name (PDT), o Projeto de Lei (PL) 57/2019 obriga a afixação de cartazes com informações sobre direitos de pessoas com câncer em diversos locais de grande circulação, como terminais rodoviários, veículos de transporte coletivo, hospitais, clínicas, etc. Entre os benefícios, estão, por exemplo, isenção ou redução tributária, quitação de financiamento da própria e auxílio-doença.

Outro projeto, relacionado à saúde e previsto para ser votado nesta quinta-feira, é o PL 64/2019, de autoria do deputado Neno Razuk (PTB). Pela proposta, unidades de saúde de Mato Grosso do Sul ficam obrigadas a aplicarem o questionário M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers). Esse instrumento possibilita o rastreamento precoce do autismo, identificando indícios desse transtorno em crianças entre 18 e 24 meses. “É rápido, simples e pode ser preenchido pelos pais ou responsáveis”, detalha o parlamentar.

Estão previstos, ainda, dois projetos sobre inclusão de eventos no calendário oficial de Mato Grosso do Sul. O deputado Zé Teixeira, através do PL 67/2019, propõe que a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Dourados (Expoagro), realizada em maio, integre o calendário. O outro projeto – PL 52/2019 –, de autoria de Evander Vendramini, prevê a inclusão do Calendário de Educação Ambiental do Pantanal, que ocorre, anualmente, em novembro.

Há, ainda, na pauta, o PL 82/2019, do Poder Executivo. O projeto muda a redação da Lei 4.640/ 2014, que reorganiza a estrutura básica do governo. A proposta, conforme a justificativa, busca adequar e atualizar as competências dos órgãos do Executivo e, assim, inserir, expressivamente, na legislação funções já existentes em outros normativos.

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