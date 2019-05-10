Governo lança campanha de combate o abuso sexual de crianças e adolescentes

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lançou nesta manhã (10), mais uma edição da campanha “Maio Laranja”, que visa combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Instituída desde dezembro de 2017, a campanha promove uma série de atividades de conscientização sobre o tema, buscando a orientação e prevenção. Uma das metas é que os casos sejam denunciados às autoridades, por isso a importância de discutira com as crianças e adolescentes sobre abuso sexual.

A campanha se tornou lei estadual, após proposta do deputado Herculano Borges (SD), que foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador. Um dos focos de debate é justamente nas escolas, para as crianças identificarem se estão sendo vítimas de abusos.

De acordo com o deputado, a maioria dos abusos é cometida pelos próprios familiares, tendo as meninas como maiores vítimas. A faixa etária que mais sofre com estes crimes também é entre 4 e 11 anos, seguido pelo público de 12 e 17 anos. “Infelizmente estes crimes ocorrem até contra bebês, sendo que 18% dos casos estão entre 0 a 3 anos”.